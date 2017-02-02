На 16,8% больше малышей 1,5-3 лет пошли в детсады Иркутской области

На 16,8% больше малышей в возрасте в возрасте от 1,5 года до 3 лет пошли в детсады за два года последних года в Иркутской области. Как 2 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Валентину Перегудову, сегодня детсады посещают 23 564 ребенка этой возрастной категории. Дети в возрасте от 3 до 7 лет местами обеспечены в полном объеме. Показатель доступности дошкольного образования в Иркутской области на 1,01% превышает аналогичный общероссийский показатель, на 1,11% – показатель по Сибирскому федеральному округу. Всего в дошкольные учреждения ходят 144 949 детей.

Министр отметила, что для создания новых мест, в том числе и совсем маленьких, строятся новые детсады и проводится капремонт в действующих. В 2016 году было построено и введено в эксплуатацию восемь детских садов общим количеством 1548 мест: два в Иркутске, три в Иркутском районе, по одному – в Ангарске, Зиме и Шелеховском районе. Проведен капитальный ремонт в четырех зданиях (в Киренском районе, городах Тулун и Саянск), что позволило дополнительно обеспечить местами 175 детей.

«В 18 городах и районах очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет менее 100 человек. В Катангском, Мамско-Чуйском, Киренском, Тулунском, Ольхонском районах, по данным на начало 2017 года, очередь составляет от 5 до 30 человек. Наиболее напряженной ситуация остается в городе Иркутске, Иркутском, Тайшетском и Слюдянском районах», – подчеркнула министр.

Валентина Перегудова также отметила, что правительство Иркутской области оказывает поддержку лицензированным частным детсадам в виде субсидирования на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг дошкольного образования. В 2016 году на эти нужды из регионального бюджета было направлено 16,4 млн рублей. Субсидии получили семь частных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается более 455 детей.

Фото из архива "Байкал Инфо".