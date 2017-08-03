На 15% вырос поток туристов из Китая в Иркутскую область

В Иркутской области за первое полугодие 2017 года побывало 8,5 тыс. туристов из Китая по безвизовому каналу, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие официальные данные приводит Ростуризм 3 августа. В Амурской области приехали 33,2 тыс. китайских туристов (на 67% больше), в Новосибирской области - 9,3 тыс. (на 41% больше), в Забайкальском крае – почти 7 тыс. (на 29% больше), в Хабаровском крае – 4,6 тыс. (на 38% больше). Настоящий рекорд – в процентном соотношении – установила Бурятия, туда за полгода приехали сразу на 208% больше туристов из Китая, чем в 2016 году: 438 человек против 142.

В целом в России в первом полугодии турпоток увеличился на 36%. В списке популярных среди китайских туристов направлений традиционно лидирует столица. С января по июнь Москву посетили 127,5 тыс. туристов из КНР (на 21% больше). Второе место по популярности занимает Приморский край, туда приехали 67,1 тыс. туристов (на 16% больше). Санкт-Петербург - на третьем месте, с туристическими целями приехало 51,7 тыс. китайских туристов (на 136% больше прошлогоднего уровня).

«Китай на сегодняшний день является одним из самых динамично растущих туристических рынков в мире. Россия, обладая значимым туристическим потенциалом, укрепляет в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления, что отражает положительная динамика въездного турпотока. Этому способствует создание комфортных условий для китайских туристов через внедрение программы China Friendly, реализация межрегиональных проектов, таких, как «Красный маршрут», «Великий шелковый путь», продвижение российского турпотенциала на крупнейших выставках в Пекине, Гуанчжоу, в рамках роад-шоу, пресс-туров и других мероприятий. Значимым событием для развития российско-китайского туристского обмена станет проведение в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В Китае около 300 миллионов футбольных болельщиков, привлечение даже части из них в Россию станет существенным вкладом в дальнейшее увеличение въездного турпотока», - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

