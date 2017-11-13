На 15 лет сядет в колонию парень, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Усолье-Сибирском

Источник: Байкал Инфо 13/11/2017 - 16:04

Иркутский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 19-летнего уроженца  Усолья-Сибирского, который признан виновным в убийстве, разбойном нападении, изнасиловании лица, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом 13 ноября 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением лекарственных препаратов и одурманивающих веществ, взломал дверь в квартиру, в которой жила престарелая гражданка, страдающая тяжёлым заболеванием. Он напал на беспомощную женщину, нанес ей смертельные удары в область грудной клетки, а затем изнасиловал её. От полученных ранений пожилая женщина скончалась. После чего похитил сотовый телефон, двд-плеер и скрылся с места преступления.

Суд назначил ему наказание с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Криминал, Суды, Усолье-Сибирское
Также в рубриках: 
Житель Усолье-Сибирского получил 12,5 лет колонии за шестилетнее насилие над дочерью
В Усолье-Сибирском "Викинг" осужден за покушение на убийство "Легиона"
В Усолье-Сибирском УК более полугода не перечисляла деньги поставщикам холодной воды
В Усть-Куте мужчина воровал деньги с карт с помощью компьютерного вируса
Мужчина убил наркомана, чтобы продать его квартиру в Иркутске
Исключить из фида:  0
Загрузка...