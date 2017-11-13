На 15 лет сядет в колонию парень, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Усолье-Сибирском

Иркутский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 19-летнего уроженца Усолья-Сибирского, который признан виновным в убийстве, разбойном нападении, изнасиловании лица, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом 13 ноября 2017 года сообщает прокуратура Иркутской области.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением лекарственных препаратов и одурманивающих веществ, взломал дверь в квартиру, в которой жила престарелая гражданка, страдающая тяжёлым заболеванием. Он напал на беспомощную женщину, нанес ей смертельные удары в область грудной клетки, а затем изнасиловал её. От полученных ранений пожилая женщина скончалась. После чего похитил сотовый телефон, двд-плеер и скрылся с места преступления.

Суд назначил ему наказание с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.