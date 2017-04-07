На 14 лет лишили свободы усольчанина, который изнасиловал внучку экс-супруги

В Усолье-Сибирском осудили 58-летнего местного жителя, который признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней внучки бывшей жены. Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба Усольского городского суда, 14 июня 2016 года осужденный Б. вместе со знакомым, в отношении которого вынесено постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера, находились в состоянии алкогольного опьянения. У Б. возник преступный умысел на изнасилование знакомой ему несовершеннолетней. Он сообщил об этом своему знакомому, тот его поддержал.

Осужденный достоверно знал, что несовершеннолетняя потерпевшая достигла возраста в 16 лет. Ранее Б. жил вместе с бабушкой потерпевшей и знал потерпевшую с рождения, последняя называла осужденного дедушкой.

Усольский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 14 лет исправительной колонии строгого режима, а также ограничения свободы по истечении срока отбывания в виде 1 года 6 месяцев.

Фото с сайта Иркутского областного суда.