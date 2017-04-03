На 11 лет лишился свободы грабитель, напавший с ножом на продавца в Иркутске

К 11 годам лишения свободы в колонии особого режима приговорили в Иркутске мужчину за разбойное нападение на продавца в продуктовом павильоне, сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Напомним, в октябре 2016 года осужденный ранил ножом женщину-продавца в продуктовом павильоне на остановке общественного транспорта «Радиозавод». Затем он похитил из кассы деньги и отнял у потерпевшей сотовый телефон, после чего попытался скрыться.

Крики о помощи услышал покупатель Роман Кошкин, который зашёл в павильон за водой. Мужчина мгновенно оценил ситуацию, настиг и обезвредил убегавшего преступника. Подоспевший экипаж частного охранного агентства доставил подозреваемого в отдел полиции.

В ходе следствия была полностью доказана вина нападавшего, которому инкриминировалось противоправное деяние, квалифицируемое по ст. 162 УК России «Разбой».

За проявленное мужество Роман Кошкин был удостоен знаком отличия «За помощь полиции». Напомним, общественная награда, утверждённая общественным советом при ГУ МВД России по Иркутской области, вручается гражданам за содействие полиции в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также за установление местонахождения без вести пропавших.

Фото с сайта Иркутского областного суда.