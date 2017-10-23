На 1,1% больше алюминия произвела компания РУСАЛ в третьем квартале

Объём производства алюминия в компании РУСАЛ в третьем квартале 2017 года составил 931 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия, сообщает 23 октября пресс-служба компании.

Реализация алюминия в третьем квартале снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. тонн. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчетном периоде). Средняя цена реализации алюминия выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 124 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 2,9% по сравнению со вторым кварталом 2017 года – до 1 962 долларов США за тонну.

Объём производства глинозема в июле-сентябре составил 1 965 тыс. тонн, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Объём добычи нефелиновой руды оставался стабильным, незначительно увеличившись на 1,2%, составив 1 125 тыс. тонн. Объём добычи бокситов при этом сократился на 11,3% – до 2 742 тыс. тонн. Компания обеспечивала потребности глиноземных производств в сырье за счет имеющихся запасов на Ачинском, Богословском, Уральском алюминиевых заводах и заводе Windalco, а также за счет дополнительных закупок бокситов на рынке.

По оценкам РУСАЛа, мировой спрос на алюминий по итогам девяти месяцев 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 47,8 млн тонн в результате высокого спроса в Китае, Европе, странах Азии, в Северной Америке и Индии. В результате устойчивого роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,8 млн тонн.