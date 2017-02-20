Мужчина забил до смерти пожилого отца во время ссоры в Иркутской области

В Усть-Илимском районе 39-летний мужчина во время ссоры убил своего пожилого отца. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель с заявлением о том, что его 69-летний отец уже больше месяца не выходит на связь и его местонахождение неизвестно.

Приступившие к проверке информации оперативники предположили, что пенсионер мог стать жертвой преступления. В дальнейшем они установили причастность к исчезновению пожилого человека его старшего 39-летнего сына и выяснили все обстоятельства преступления. В конце прошлого года между пенсионером и его старшим сыном произошла ссора, в ходе которой последний нанес отцу несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался. После этого подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело убитого в лес и засыпал снегом. В настоящее время предполагаемый преступник задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Следователями Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Убийство», санкция которой влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото из архива "Байкал Инфо".