Мужчина ушел из зимовья в лесу Братского района и пропал

Источник: Байкал Инфо
02/11/2017 - 16:32

В Братском районе разыскивают мужчину, который 1 октября 2017 года ушел из зимовья, расположенного в 10-12 км от поселка Харанжино, и пропал. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Приметы 49-летнего Дмитрия Черных: на вид 50-55 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы светлые вьющиеся, глаза голубые, лоб высокий, имеются теменные и лобные залысины, нос большой с горбинкой, приплюснут, большой подбородок, зубы практически отсутствуют.

Был одет: серо-коричневый свитер, куртка джинсовая без рукавов, пуховик тёмно-коричневого цвета на молнии, чёрные брюки и кроссовки белого цвета. Особые приметы: отсутствуют по четыре пальца на обеих руках.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Черных Дмитрия Дмитриевича, просят обратиться в отдел полиции № 5 по адресу: г. Вихоревка, ул. Октябрьская, 13, либо по телефонам: в городе Вихоревке 8 (3953) 40-55-41 дежурная часть, 8-950-117-41-71 или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Поиски человека, Братский район
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