Мужчина пропал в Шелеховском районе

Источник: Байкал Инфо
23/06/2017 - 17:18

В Иркутской области полицейские разыскивают Алексея Константинова 1973 г.р., который еще 18 июня 2017 года на черно-синем велосипеде Stels Pilot 970MD уехал из дома на карьеры в Шелеховском районе и на 23 июня обратно не вернулся. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на вид разыскиваемому 40-45 лет, его рост 160-1убежевого цвета. С собой имел сенсорный сотовый телефон.

Граждан, знающих что-либо о возможном местонахождении Константинова Алексея Валерьевича, полиция просит обращаться по телефонам:  8 (39550) 6-31-51, 8-950-050-10-12 (ОМВД России по Шелеховскому району), 21-64-64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Поиски человека, Шелеховский район
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