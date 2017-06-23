Мужчина пропал в Шелеховском районе

В Иркутской области полицейские разыскивают Алексея Константинова 1973 г.р., который еще 18 июня 2017 года на черно-синем велосипеде Stels Pilot 970MD уехал из дома на карьеры в Шелеховском районе и на 23 июня обратно не вернулся. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на вид разыскиваемому 40-45 лет, его рост 160-1убежевого цвета. С собой имел сенсорный сотовый телефон.

Граждан, знающих что-либо о возможном местонахождении Константинова Алексея Валерьевича, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39550) 6-31-51, 8-950-050-10-12 (ОМВД России по Шелеховскому району), 21-64-64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.