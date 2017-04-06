Мужчина перевозил в такси оружие и наркотики в Усть-Илимске

У пассажира такси в Усть-Илимске обнаружили наркотики и пистолет. Как 5 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инспекторы ДПС, дежурившие в районе моста через реку Ангара, остановили для проверки документов машину такси марки «Рено». Внимание полицейских сразу привлёк 37-летний пассажир, явно находившийся в нетрезвом состоянии. Во время досмотра его вещей правоохранители обнаружили пистолет системы Макарова с патронами и два полиэтиленовых пакета с веществом белого и коричневого цвета, внешне похожим на наркотик.

Разрешительных документов на хранение оружия у мужчины не оказалось. По поводу содержимого пакетов он также не смог дать никаких внятных объяснений, поэтому был доставлен в отдел полиции. В настоящее время оружие и содержимое изъятых свёртков направлены на экспертизу.

Фото из архива "Байкал Инфо".