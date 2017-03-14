Мужчина ограбил пенсионерку в подъезде дома в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском в течение двух часов задержали мужчину, который ограбил 77-летнюю пенсионерку. Как 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина рассказала полицейским, что днем в подъезде дома на улице Менделеева неизвестный вырвал у неё из рук сумку, в которой находились продукты и 700 рублей, а затем скрылся с места преступления.

Оперативникам понадобилось чуть больше двух часов, чтобы установить личность нападавшего и задержать его по месту жительства. Выяснилось, что, готовясь к ограблению, мужчина какое-то время ждал свою жертву возле подъезда. Когда пенсионерка вернулась из магазина с покупками, злоумышленник вместе с ней вошёл внутрь, выхватил сумку и вскоре потратил похищенные деньги.

Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. По истечении 48 часов для него будет избрана мера пресечения. Учитывая социальную опасность предполагаемого грабителя, следствие рассчитывает на то, что суд удовлетворит ходатайство об его аресте. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «грабеж с применением насилия». Санкция статьи предполагает наказание до 7 лет лишения свободы.

Фото из архива "Байкал Инфо".