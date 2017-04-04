Мужчина едва не погиб в пожаре в Иркутске из-за непотушенной сигареты

В Иркутске мужчина едва не погиб на пожаре из-за неосторожного обращения при курении. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, накануне вечером жители пятиэтажного дома на ул. Добролюбова сообщили на пульт пожарной охраны о запахе гари в подъезде. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры, расположенной на втором этаже, шел дым. Собственник квартиры, который был на месте происшествия, сообщил спасателям, что в помещении, возможно, находится рабочий, выполнявший там ремонт.

«Мужчина был обнаружен у балконной двери одной из комнат без сознания. Мы подключили его к спасательному устройству с подачей кислорода, эвакуировали из задымленного помещения и передали сотрудникам скорой помощи», – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Аркадий Бобрик.

Открытое горение было ликвидировано в течение четырех минут. Огонь повредил домашние вещи на площади 2 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.