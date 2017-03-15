Музей Валентина Распутина открылся в Иркутске

Центральным событием юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию со дня рождения Валентина Распутина, 15 марта 2017 года стало открытие музея писателя. Это деревянный дом в центре Иркутска. Значительную часть предметов для него – 2500 экземпляров – передал сын писателя Сергей Распутин. Среди них рабочий стол писателя, его печатная машинка, книги, фотографии, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. На доме, в котором жил Валентин Распутин, по адресу ул. Пятой Армии, 67, открыли мемориальную табличку.

«Музей, который мы сегодня открываем, надеюсь, станет шагом на пути к осознанию творчества Валентина Распутина. Рассчитываю, что молодые люди, которые будут здесь знакомиться с творчеством писателя, воспримут его отношение к миру, его образ жизни, его мировоззрение и станут чуть-чуть лучше, будут ценить родину, заботиться о старших, сохранять природу. Этому в своих произведениях учил Валентин Распутин и открытие музея – дань памяти ему», - сказал губернатор Сергей Левченко.

«Я счастлив быть сегодня здесь вместе с вами, потому что 15 марта хочется быть на иркутской земле. Не смиряется душа и сердце с тем, что Валентина Распутина нет среди нас, что уже невозможно с ним поговорить. Нам всегда будет не хватать его живого слова. Очень важно, чтобы мы не столько говорили, вспоминали Валентина Григорьевича, сколько обращались к его слову, к его произведениям. Это и есть главная память о писателе. Это и для нас важнее, чем для него самого», - сказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Со словами благодарности к авторам и создателям музея обратился сын писателя Сергей Распутин. Сейчас в музее действует выставка «Откуда есть-пошли мои книги», осенью начнет работать постоянная экспозиция. Семья писателя готовит к передаче в музей рукописи и вещи Валентина Распутина из его московской квартиры. Пополнение экспозиции произошло также во время церемонии открытия: музею передали портрет Распутина художника Никаса Сафронова, который специально для этого приехал в Иркутск.

В честь юбилея Валентина Распутина в Иркутске пройдёт около 40 мероприятий, в числе которых открытия выставок, концерты, единый урок в школах, презентация базы данных о писателе, которую создают в библиотеке Молчанова-Сибирского, а также премьера спектакля «Прощание с Матёрой» в Иркутском областном драматическом театре.

Накануне на родине писателя, на доме, в котором он вырос, в посёлка Аталанка Усть-Удинского района, открыли мемориальную доску, состоялась презентация выставки «Ближний свет издалека».

Празднование 80-летнего юбилея Валентина Распутина будет идти весь год. Одним из знаковых мероприятий станет форум молодых писателей России, который планируется провести в Иркутске в сентябре. В Санкт-Петербурге состоится международная научно-практическая конференция "Наследие Распутина: вечные вопросы". Прорабатывается вопрос учреждения общероссийской литературной премии имени сибирского писателя. В рамках книжного фестиваля "Красная площадь" (с 3 по 6 июня) пройдет круглый стол, посвященный творчеству Распутина. Там представят новые издания автора: в этом году будет завершена публикация его переписки с Виктором Астафьевым.

Дни Валентина Распутина сегодня стартовали и в Болгарии. Их организовала Станка Шопова, которая более 20 лет содействует укреплению и развитию международных связей России и Болгарии. В Иркутскую область в этом году планирует совершить визит делегация из этой страны. В её составе будут люди, которые были знакомы с Валентином Распутиным, они приедут посмотреть на места, где он родился и жил.