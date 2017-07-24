Мусор начали сортировать в офисах Ростелекома в Сибири

Ростелеком приступил к реализации программы по раздельному накоплению бытовых отходов в своих офисах. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба компании, с июня такой проект стартовал в Новосибирске в здании макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома.

Вместо корзин для мусора в кабинетах сотрудников на каждом этаже административного здания теперь установлены специальные блок-контейнеры. Разноцветные секции предназначены для сбора стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов. Клининговой компании остается перенести уже рассортированные отходы из офисных в уличные контейнеры аналогичных цветов, расположенные на специально организованной площадке во дворе здания, откуда он поступает прямиком на завод по переработке.

Благодаря тому, что более 15% отходов, пригодных для вторичной переработки не попадают на полигоны для захоронения, Ростелеком помогает снизить объёмы и темпы роста свалок, сокращая экологическую нагрузку на природу. Ещё один плюс проекта по разделению отходов в офисах – снижение затрат на вывоз ТБО.

Программу по рациональному подходу к утилизации твердых бытовых отходов планируется поэтапно внедрить сначала в крупных населенных пунктах Сибири, а затем охватить остальные города. Реализация данного проекта на 80% всех объектов Ростелекома позволит на 40% сократить общий объем отходов, отправляемых на мусорные полигоны.

Ростелеком стремится минимизировать нагрузку на окружающую среду по многим направлениям: компания проводит регулярный мониторинг экологической безопасности объектов своей инфраструктуры, производит замену оборудования на более современное, реализует проекты, направленные на энергосбережение. В числе таких экологических инноваций и переход на безбумажные технологии как во внутреннем, так и во внешнем делопроизводстве – внедрение электронного документооборота (ЭДО).

«Сейчас 88% абонентов-физических лиц и 29% наших клиентов-юридических лиц в Сибири предпочитают получать счёта в электронном виде, что в наше цифровое время гораздо быстрее и удобнее. Ежемесячно это около 2,6 млн. счетов, – комментирует финансовый директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Парфенов. - То есть благодаря электронному документообороту мы не тратим в месяц 5720 пачек бумаги. За год мы сберегаем 152,4 тонны бумаги, а это 2900 деревьев! Целый лес! Если на ЭДО перейдут еще больше клиентов компании, мы сможем увеличить существующую экономию природных ресурсов и сберечь еще больше деревьев».

Ростелеком ежегодно инвестирует в проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды в регионах своего присутствия. Особое внимание уделяется рациональному использованию природных и энергетических ресурсов. Во всех офисах и зданиях компании действует автоматическая система управления освещением и теплоснабжением, идет замена ламп освещения на светодиодные, реализуются проекты использования фрикулинговых систем, изучается возможность использования «зеленых источников энергии» – солнечных батарей и ветроэнергетических установок.

Телекоммуникационная компания постоянно реализует программы по озеленению и облагораживанию территорий, организует экологические акции и мероприятия.

Сотрудники компании в Новосибирске уже второе лето подряд организуют экопятницы в зоопарке. В июне экодесант Ростелекома убрал около 6 тонн мусора в вольере с горными сибирскими баранами (аргали) и на прилегающей к нему лесной территории. В Бурятии и Забайкалье сотрудники компании высаживают деревья в рамках акции «День тайги», в Омске и Алтайском крае регулярно озеленяют скверы и парки накануне Дня Победы.