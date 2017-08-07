Муниципалитеты Приангарья обязали в полном объеме подготовить топливо к зиме

Обеспечить нормативные запасы топлива в полном объеме к началу отопительного сезона обязали муниципалитеты Иркутской области. Об этом 7 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания регионального штаба по подготовке объектов ЖКХ к зиме. «По состоянию на 3 августа 2017 года, фактический запас угля составляет 162 тысячи тонн, или 55% от нормативного запаса, фактический запас жидкого топлива 8 тысяч тонн, или 59% от нормативного запаса», – доложил начальник управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

В настоящее время к отопительному периоду 2017-2018 годов подготовлено 53% жилого фонда, 55% теплоисточников, 59% электросетей и около 70% тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Предстоит заменить еще около 40% ветхих тепловых и водопроводных сетей и около 60% канализационных. По-прежнему на постоянном контроле правительства Иркутской области находится вопрос подготовки к отопительному сезону военных городков. Всего на территории региона 11 военных городков с объектами ЖКХ.

На обратную связь во время видеоконференции были вызваны несколько муниципальных образований: Тулунский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский районы и Усолье-Сибирское. Представители администраций доложили, как идет подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду на их территориях.

До 9 августа муниципальным образованиям поручено представить в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области планы освоения средств по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» с разбивкой по срокам. В 2017 году софинансирование мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту за счет средств областного бюджета предусмотрено 83 муниципальным образованиям на сумму 842 миллиона рублей.

На заседании штаба также обсуждалась ситуация по задолженности организаций коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими компаниями. На сегодняшний день она составляет около 1,7 млн рублей. «Наблюдается общая тенденция к снижению задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако шесть территорий – Шелеховский, Жигаловский, Мамско-Чуйский, Аларский, Осинский районы и город Братск – показывают рост задолженности, если сравнивать с 1 июля 2017 года», – отметил директор ОГКУ АОДС ЖКХ по Иркутской области Сергей Котов. Наибольшая задолженность организаций коммунального комплекса зафиксирована в Усть-Кутском, Усть-Илимском, Слюдянском, Нижнеилимском районах и городе Братске.

Кроме того, до 25 августа муниципальные образования должны направить в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заявки на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2018 год. Уже в начале сентября в министерстве начнется рассмотрение заявок.

Фото с сайта правительства Иркутской области.