Муниципалитетов-должников назвал фонд капремонта Иркутской области

Предусмотреть в бюджетах муниципалитетов на 2018 год расходы на платежи за капремонт за неприватизированное жильё попросил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков депутатов местных дум, сообщает 19 октября 2017 года пресс-служба фонда.

Начисления за капремонт начались, согласно региональному закону, с 1 сентября 2014 года. Но некоторые муниципалитеты не заплатили за три года не рубля за своё жильё. Это Бодайбинский район (долг за неприватизированное жильё по данным на 30 сентября 2017 года – около 6,4 млн рублей), Черемхово (более 21 млн рублей), Байкальск (свыше 2 млн рублей), Новая Игирма (почти 1,7 млн рублей), Радищево (более 1 млн рублей), Чунский район (почти 982 тыс. рублей), Киренск (227 тыс. рублей). Небольшие суммы долгов у администраций Кутулика, Аларского и Усть-Удинского районов, посёлков Хомутово, Карлук, Никольск Иркутского района, Шестаково Нижнеилимского района, но все они ни разу не платили за капремонт.

Долгое время за капремонт вообще не платил Усть-Илимск, фонду пришлось подавать иск в суд, сейчас заключено соглашение о реструктуризации долгов, они погашаются. Мамско-Чуйский район заплатил всего почти 300 тыс. рублей из 4,8 млн начисленных, Братский район – 205 тыс. из более 4,3 млн рублей начисленных и т.д.

Практически не имеют долгов администрации Иркутска, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Ангарского городского поселения, Усть-Кутского, Нижнеудинского, Иркутского районов, Нижнеудинска, Тайшета, посёлков Белореченское, Тыреть, Мамоны и др.

Денис Быков напомнил депутатам муниципальных дум об изменениях, внесённых в федеральное законодательство в нынешнем году. Теперь долги за капремонт, с которыми жители Иркутской области приватизировали квартиры с 2013 года, будут выплачивать не новые собственники – физические лица, а предыдущие – муниципалитеты. Гендиректор напомнил, что эта норма не применяется при продаже квартиры одним человеком другому, в это случае долг остаётся за жильём, его будет выплачивать новый собственник.