Москва назвала двух кандидатов на пост ректора БрГУ

Источник: Байкал Инфо
10/03/2017 - 17:51

Министерство образования и науки РФ и списка кандидатов на пост ректора Братского государственного университета, представленного ему вузов, выбрала двух человек - проректора по научной работе Дмитрия Лобанов и декана факультета энергетики и автоматики Владислава Шакирова. Об этом сообщается 10 марта 2017 года на сайте вуза. Изначально в списке было четыре кандидата.

Сейчас два окончательных претендента представили свои программы, они размещены на сайте, чтобы трудовой коллектив с ними ознакомился перед голосованием.  

Метки: Общество, Братский государственный университет, Выборы ректоров-2017, Образование, Братск
Также в рубриках: 
Вместе с учителями Братска С. Белокобыльский решает, как направить молодежь на технические специальности
Издать «Книгу памяти» о солдатах ВОВ в Братске поможет С. Белокобыльский
Пять кандидатов претендуют на пост ректора Братского государственного университета
Экологические экскурсии по Братскому водохранилищу проведут школьники и РУСАЛ
Братск поддержал инициативу С. Белокобыльского и дал студентам 50% скидку на проездной
Исключить из фида:  0