Москва назвала двух кандидатов на пост ректора БрГУ

Министерство образования и науки РФ и списка кандидатов на пост ректора Братского государственного университета, представленного ему вузов, выбрала двух человек - проректора по научной работе Дмитрия Лобанов и декана факультета энергетики и автоматики Владислава Шакирова. Об этом сообщается 10 марта 2017 года на сайте вуза. Изначально в списке было четыре кандидата.

Сейчас два окончательных претендента представили свои программы, они размещены на сайте, чтобы трудовой коллектив с ними ознакомился перед голосованием.