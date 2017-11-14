Московский областной театр юного зрителя покажет в Иркутске две сказки

Московский областной театр юного зрителя покажет в Иркутске с 20 по 23 ноября 2017 года два спектакля на сцене ТЮЗа. Как сообщает пресс-служба театра, иркутские зрители смогут увидеть две необычные сказки для детей - «Путешествие в счастье» (притча в стиле джаз по пьесе Ульриха Хуба) и «Улитка Уля» (музыкальная сказка Ирины Балашевич на музыку Кирилла Лукина).

Гастроли состоятся по федеральной программе «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ, которая направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. По программе в регионах проходят масштабные гастроли ведущих театров страны с полноценными декорациями, костюмами, большим актерским составом. Недавно в Иркутске побывал Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева.

Московский областной ТЮЗ всего на три года младше Иркутского ТЮЗа им. Александра Вампилова. Первое представление для детей он показал 25 октября 1930 года. Коллективу довелось много колесить по Московской области, давать шефские концерты и в годы Великой Отечественной войны. В основу творчества театра тех лет была положена драматургия, основанная на документальной истории. Активное развитие Московский областной ТЮЗ получил с приходом главного режиссера, педагога, строителя театра Виталии Фридман, которая руководила коллективом 37 лет. Ею поставлено свыше 100 спектаклей. Театр стал широко известным для публики и авторитетным для критики. В 1967 году ТЮЗ переехал в Царицыно и выпустил первый в стране детский мюзикл «Дядя Стёпа» по произведениям С. Михалкова. С тех пор музыка становится одним из самых эмоциональных компонентов спектаклей этого театра. Три года назад художественным руководителем коллектива назначена заслуженная артистка России Нонна Гришаева.