Мошенник похитил деньги усольчанки, представившись работником Пенсионного фонда РФ

Источник: Байкал Инфо
26/12/2016 - 16:04

Мошенник похитил 59 тыс. рублей со счёта в банке 75-летней жительницы Усолья-Сибирского. Как сообщает 26 декабря 2016 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился работником Пенсионного фонда РФ и напомнил, что к новому году ей, как и всем российским пенсионерам, полагается единовременная государственная выплата в 5 тыс. рублей. Чтобы проверить, поступила ли выплата на банковский счёт, звонивший предложил пожилой женщине найти ближайший банкомат, вставить в него пластиковую карту и назвать ему четыре последних цифры её номера. Усольчанка выполнила рекомендации, звонки на её телефон прекратились, а утром, придя в банк, владелица карты узнала, что накануне с её счета были похищены деньги.

Потерпевшая обратилась в полицию.  Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник звонил в Усолье-Сибирское из Тульской области. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, следствием возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что сотрудники ПФР не ходят по домам граждан и не запрашивают по телефону конфиденциальные данные банковской карты.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Криминал, Усолье-Сибирское
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