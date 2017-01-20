Морозными и снежными будут выходные в Иркутской области

Снежными и морозными будут 21 – 23 января 2017 года в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба Иркутскгидромета, 21 января в регионе ожидается переменная облачность, местами слабый снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный с переходом к утру на восточный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -29,-34, при прояснении -39,-44, в западных, северо-западных и южных районах при облачной погоде -22,-27, днём -15,-20, местами -25,-30, в западных и южных при малооблачной погоде -9,-14, в верхнеленских и северо-восточных районах ночью -34,-39, в пониженных формах рельефа до -43, днём -25,-30, местами -31,-36. В Иркутске в этот день прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -24,-26, днём -12,-14.

В воскресенье, 22 января, в Иркутской области будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -17,-22, при прояснении -25,-30, днём -7,-12, при облачной погоде -17,-22, в северо-восточных и верхнеленских районах ночью -30,-35, в пониженных формах рельефа -38,-43, днём -20,-25, местами -30,-35.

В понедельник, 23 января, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, в южных районах без осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -17,-22, при прояснении -27,-32, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -11,-16, в верхнеленских районах -26,-31, в пониженных формах рельефа -33,-38, днём -6,-11, при натекании облачности -16,-21, в верхнеленских районах -15,-20, местами до -25.

Фото из архива "Байкал Инфо".