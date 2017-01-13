Морозные выходные ожидаются в Иркутской области

В Иркутской области 14 января 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем северный, северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -21, -26 градусов, при прояснении -31,-36, в северных и верхнеленских районах -40,-45, местами -30,-35, днём -13,-18, при облачной погоде -23,-28, в северных и верхнеленских районах -32, -37, местами -22,-27. В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -14,-16. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

А 15 января по области ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-восточный, восточный, с переходом днём на северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -23,-28, при прояснении -33,-38, в северных и верхнеленских районах -30,-35, местами -40,-45, в северо-западных районах при натекании облачности -22,-27, днём -14,-19, при облачной погоде -24,-29, в северных и верхнеленских районах -23,-28, местами -33,-38, в северо-западных районах при малооблачной погоде -15,-20 градусов.