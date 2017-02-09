Мороженая рыба, пшено, вермишель и творог в Иркутске – самые дешёвые в Сибири

В регионах Сибирского федерального округа складывается разный уровень цен на продукты питания. Часто разница составляет 1,3-1,4 раза, а порою больше. Как сообщает 9 февраля 2017 года Иркутскстат, в Иркутске на четыре продовольственных товара из 32-х, еженедельно отслеживаемых, сложился минимальный уровень цен. Иркутяне дешевле, чем жители других сибирских столиц, покупают мороженую рыбу (116 рублей за кг), пшено (25), вермишель (49), жирный творог (247,08); наиболее высокие цены на эти продукты – 195, 36, 69 рублей и 487,69 рублей.

Кстати, Иркутск отметился максимальной ценой только на сметану (253 рублей за кг), тогда как в Барнауле – почти вдвое дешевле (137). Отдельные сибирские столицы не попали в список имеющих наиболее низкие цены хотя бы на один из основных продуктов. Нет минимальных цен в Красноярске и Новосибирске, тогда как максимальный уровень там зафиксирован на 4-5 товаров. Рекордов дешевизны нет также в Горно-Алтайске и Чите, при максимально высоких ценах на 7-8 продуктов. В Абакане нет как положительных, так и отрицательных достижений. Кызыл по два раза отметился и в позитивном, и в негативном списке. Аналогичный паритет рекордов (по три случая экстремальных цен) зафиксирован в Улан-Удэ. В Кемерово позитивно-негативный счёт 3:1, в Томске – 1:2. Самый благоприятный результат сложился в столицах Алтайского края и Омской области: по 9-10 наиболее дешевых продуктов и ни одной максимальной цены.