Монголия просит помощи Иркутской области в восстановлении ботанического сада в Улан-Баторе

Помочь восстановить ботанический сад в Улан-Баторе – такая просьба с монгольской стороны прозвучала во время встречи делегации Законодательного собрания Иркутской области с коллегами из Великого Государственного Хурала Монголии монгольскими парламентариями. Как сообщает 14 ноября 2017 года пресс-служба ЗС, в столице Монголии есть ботанический сад, но его деятельность ограничена, не только в связи с недостаточным финансированием, но и из-за нехватки квалифицированных кадров.

В 1970-х годах для сохранения генетического фонда эндемичных, редких и полезных растений в восточной части Улан-Батора был создан Ботанический сад, где собрано более 100 видов уникальных растений. По соседству находится дендрарий, где проведены работы по окультуриванию около 800 видов древесных растений, в настоящее время в дендрарии выращивается 50 тыс. саженцев.

Монгольские депутаты отметили, что в Иркутской области находится сразу несколько ботанических садов, дендро- и лесопарков. В частности, это ботанический сад ИГУ, дендропарк Байкальского музея ИНЦ СО РАН в Листвянке, дендрологическая парковая зона «Академгородок» в Иркутске. Спикер ЗС Сергей Брилка рассказал, что иркутский сад им. Топсона в этом году начали восстанавливать в рамках проекта партии «Единая Россия» – «Городская среда».

«Опыт Приангарья мог бы помочь вдохнуть новую жизнь и в ботанический сад Улан-Батора», – выразили свое мнение депутаты ВГХ. Сергей Брилка отметил, что Законодательное собрание готово оказать содействие монгольской стороне в установлении контактов с иркутскими учёными.