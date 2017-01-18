Молодёжный фестиваль «Музыка без границ» пройдёт в Иркутске 11-17 февраля

Восьмой областной молодежный фестиваль «Музыка без границ» пройдёт с 11 по 17 февраля 2017 года в Иркутской областной филармонии. Как сообщает 17 января пресс-служба правительства Иркутской области, фестиваль будет посвящён 80-летию со дня образования региона. На сцене концертного зала филармонии пройдёт пять концертов, участие в которых примут около 500 музыкантов.

Иркутский национальный исследовательский технический университет представят четыре творческих коллектива – студия этнической перкуссии «Этнобит», студия степа «Чечётка», народный ансамбль русской песни «Калина» и вокальный ансамбль «Пой, friend!». Как и в прошлые годы на фестивале выступит театр эстрадной песни Иркутского государственного университета путей сообщения и студенты Иркутского государственного медицинского университета.

Новыми участниками фестиваля станут творческие коллективы и солисты школы-интерната музыкантских воспитанников Иркутска в программе «Мир музыки волшебной».

В День святого Валентина, 14 февраля, пройдёт программа «Лабиринты любви», где выступят солисты филармонии, участники студии «Слово» Иркутского Дома литераторов и молодёжного театра «Диалог», который представляет Иркутский областной дом народного творчества. В их исполнении прозвучат лирические произведения иркутских поэтов – Владимира Скифа, Татьяны Суровцевой, Анатолия Змиевского, Татьяны Шегебаевой, Сергея Иоффе, Елены Жилкиной, Анатолия Кобенкова, Надежды Ярыгиной. Программа «Лабиринты любви» станет одним из центральных событий VIII Областного молодёжного фестиваля «Музыка без границ».

Фото с сайта правительства Иркутской области.