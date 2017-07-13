Молодой химик из ИГУ выиграла грант Российского научного фонда

Российский научный фонд поддержит грантом проект молодого иркутского учёного – сотрудника лаборатории катализа НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ Татьяны Стеренчук. Как сообщает 13 июля 2017 года пресс-служба ИГУ, размер гранта – по 1 млн рублей сроком на два года. Конкурс проводился по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Проект Татьяны Стеренчук называется «Разработка нового типа нанокатализаторов гидрирования для экологически чистого производства химических продуктов». Направлен он на решение одной из фундаментальных проблем катализа – разработку технологии получения катализаторов нового поколения на основе фосфидов переходных металлов.

«Интерес мирового научного сообщества к этому классу потенциальных катализаторов гидропроцессов возник относительно недавно – c начала XXI века, – говорит заведующая лабораторией катализа НИИНУС ИГУ Людмила Белых. - Связан он с новыми более жесткими требованиями к охране окружающей среды и экологической безопасности, согласно которым требуются катализаторы, способные эффективно очищать нефть от содержащих азот и серу примесей и стабильно работать в течение длительного времени».

Между тем, еще в 1980-1990-х годах на кафедре физической и коллоидной химии ИГУ были получены нанокатализаторы, частицы которых содержали фосфиды палладия. Исследования по этой теме проводились под руководством профессора Федора Шмидта. В 2005 году в качестве источника фосфора он предложил применять известный белый фосфор, что позволило сделать качественный рывок вперед, поскольку существенно упростило получение этих химических веществ, ускоряющих реакцию.

«В рамках выполнения работ по гранту нами планируется применить нанокатализаторы на основе фосфидов палладия в химическом процессе, важном как с научной, так и с практической точки зрения – получении перекиси водорода, которая является одним из важнейших продуктов химической промышленности, – говорит Людмила Белых. – Планируется исследовать свойства нового класса нанокатализаторов и предложить подходы, позволяющие осуществлять целенаправленное регулирование их свойств в процессах, необходимых для производства перекиси водорода».

Работа имеет долгосрочную перспективу для разработки технологии получения катализаторов нового поколения, которые могут стать конкурентоспособны известным мировым аналогам.

Напомним, в регионе также поддержано несколько проектов ученых институтов Иркутского научного центра СО РАН.

Фото с сайта ИГУ.