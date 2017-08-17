Молодая иркутянка обманула людей на 1 млн рублей

Иркутянка под предлогом выдачи кредитов совершила 18 эпизодов мошенничества, получив от обманутых людей около 1 млн рублей. Об этом сообщает 17 августа 2017 года прокуратура Иркутской области. Дело направлено в Октябрьский районный суд.

По версии следствия, 23-летнняя девушка, имея незаконченное среднее образование в сфере бухгалтерского учёта, решила обманывать горожан, сообщая ложные сведения о возможности выдачи займа людям с любой кредитной историей. Она изучила содержание сайтов, публикующих информацию о выдаче кредитов и займов, а также информацию банков по кредитованию. После чего разместила в Интернете объявления о выдаче займов на выгодных условиях.

Все преступления проходили по одной и той же схеме. После обращения граждан по объявлениям девушка сообщала о возможности выдачи займа, однако указывала обязательное условие в виде предварительной оплаты страхового платежа. После получения денег под различными предлогами в виде срочной оплаты комиссии за перевод банку, резервирование счёта либо в виду ошибки банка, пользуясь тем, что граждане уже перевели ей деньги в качестве страховки, просила дополнительно бросить деньги на её карту для перевода им на счёт заёмных средств. Жертвами в основном становились граждане, имевшие плохую кредитную историю и остро нуждающиеся в деньгах.