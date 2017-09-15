Мокрый снег пройдёт в Иркутской области в выходные

В Иркутской области 16 сентября 2017 года ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в северных районах небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных, северных, верхнеленских районах порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8, при прояснении 0,-5, днём +17,+22, при облачной погоде +10,+15, в северных районах +5,+10, местами до +15. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске – переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью +5,+7, днём +20,+22.

В воскресенье, 17 сентября, переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, в северных районах с мокрым снегом, днём небольшие, местами умеренные, в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью 13-18 м/с, к утру и днем 18-23 м/с, ночью в южных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4,+9, при прояснении +2,-3, днем +15,+20, при увеличении облачности +5,+10.

А вот 18 сентября прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный с переходом днем в западных, центральных и южных районах на юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, днём до 14 м/с. Температура ночью +4,-1, при прояснении до -5, днем +10,+15, местами в северных районах +4,+9, в западных районах +13,+18, местами +7,+12.