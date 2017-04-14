Мокрый снег и дождь Иркутской области будут идти на Пасху

В Иркутской области 15 апреля 2017 года ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. Температура ночью 0,+5, при прояснении -5,-10, днем +10,+15, при увеличении облачности +2,+7, в северных районах ночью -11,-16, местами -1,-6, днем +3,+8, местами до -1.

В Иркутске в субботу ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +2,+4, днем +13,+15.

На Пасху, которая празднуется 16 апреля, в области ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах – точно, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +1,-4, при прояснении -9,-14, днем +5,+10, местами -1,+4.

На следующий день, 17 апреля, будет переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах – точно, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в западных и северо-западных районах во второй половине дня переход на северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью -1,-6, при прояснении -11,-16, днем +9,+14, местами +2,+7.

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