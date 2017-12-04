Мобильный комплекс направят в Усть-Кут для обследования пострадавшего от взрыва дома

Байкал Инфо , 04/12/2017 - 17:23 , Взрыв газа в Усть-Куте , ГУ МЧС по Иркутской области , #Усть-Кут

В Усть-Кут направят мобильный диагностический  комплекс для обследования дома, пострадавшего 3 декабря 2017 года от взрыва бытового газа. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Диагностический комплекс «Струна», находящийся на вооружении МЧС, предназначен для определения повреждений зданий вследствие землетрясения, износа или несоблюдения технологии строительства. Уникальный мобильный комплекс был создан московскими специалистами Центра исследований экстремальных ситуаций. С помощью беспроводного диагностического комплекса весом всего в 9 кг устойчивость здания легко оценить в короткий срок. После этого с помощью обычных инструментальных методов вычисляется возможность устранения опасности.

Комплекс «Струна» планируется применить для анализа повреждений жилого дома, где произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Сейчас жильцы пострадавшего подъезда временно расселены у родственников и знакомых. На месте происшествия проводится комплекс следственных оперативных мероприятий, работает межведомственная комиссия правительства Иркутской области. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России.

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