Мобильные центры занятости откроются возле цирка в Иркутске 20 сентября

Единый день работы мобильных центров занятости населения проводит 20 сентября 2017 года министерство труда и занятости Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мобильные центры занятости для проведения бесплатных консультаций откроются в этот день в Иркутске на площади Труда возле цирка с 12.00 до 16.00.

В единый день работы мобильных центров занятости населения представители министерства труда и занятости Иркутской области ответят на вопросы по ситуации на рынке труда и наиболее актуальным вакансиям, о трудоустройстве в других территориях области, в том числе вахтовым методом, государственных услугах в сфере занятости. Жители области узнают о востребованных профессиях (специальностях) и возможностях их получения, в том числе о профессиональном обучении безработных. Для граждан также организуют профориентационные консультации и мастер-классы по поиску работы на портале «Работа в России».

По словам министра труда и занятости региона Натальи Воронцовой, основная задача мероприятия – повышение доступности услуг по содействию жителям Приангарья в поиске подходящей работы. С планами работы мобильных центров занятости, информацией об адресах и контактных телефонах можно ознакомиться в новостной ленте территориального центра занятости населения на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru.

Фото с сайта правительства Иркутской области.