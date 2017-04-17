Мобильную службу помощи создадут в Приангарье для детей, пытавшихся совершить суицид

В Иркутской области планируют создать мобильную службу по оказанию квалифицированной помощи детям, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Как 14 апреля 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова, такая мобильная служба будет работать в территориях, где нет надлежащей психотерапевтической и психиатрической помощи для детей. «В нынешнем году остро встала необходимость открытия психотерапевтического стационарного отделения для детей, которые находятся в депрессии», – отметила детский омбудсмен.

По её словам, в прошлом году в Иркутской области выросли показатели по суицидальным попыткам, однако число завершенных суицидов сократилось практически в два раза по сравнению с 2015 годом. Так, в прошлом году зарегистрировано 80 попыток самоубийства, а также 15 случае завершенного суицида среди детей. За три месяца 2017 года счёты с жизнью свели 12 детей. «Для нас актуальными остаются вопросы в сфере информационной безопасности детей. К сожалению, у нас нет государственной программы и ведомственной. Если два года назад такая программа еще работала, то сейчас она прекратила существование», – сетует Светлана Семёнова.

Депутат ЗС Артём Лобков спросил детского омбудсмена, как она оценивает работу по информационной безопасности в регионе. Светлана Семёнова сказала, что сейчас разрабатываются способы оперативного реагирования на негативную информацию в Интернете и вычислению людей, которые её распространяют. Однако в этом вопросе существует определённая сложность, например, требуется от одного до двух месяцев, чтобы выяснить реальную личность человека, прячущегося под различными вымышленными именами в соцсетях. Такие люди могут провоцировать детей на суицидальные попытки. «Главными инструментами борьбы в этом случае становятся родители и качественная психологическая помощь для ребёнка», – отметила Светлана Семёнова. В 2017 году было выявлено, что 130 детей из Иркутской области состояли в так называемых группах смерти.