Митинг в поддержку мэра Усть-Кутского района собрал более 400 человек

Более 400 человек собрались в Усть-Куте 20 февраля 2017 года на митинг в поддержку мэра района Тамары Климиной, которую прокуратура пытается через суд отстранить от должности. Митинг прошёл в тот же день, когда состоялось очередное судебное заседание, впрочем, не окончательное, очередное будет 22 февраля. Об этом «Байкал Инфо» сообщил Алексей Тупицин, руководитель АНО «Центр гражданского содействия», которое является одним из организаторов митинга.

На митинг люди пришли с плакатами в защиту мэра, выступали уважаемые люди - директора школ, ветераны, они говорили о том, что Тамара Климина – всенародно избранный мэр, что за полтора года её работы никто не заметил у нее признаков заболевания, мешающего ей управлять районов. Напомним, по неофициальным данным, прокуратура пытается снять с поста Тамару Климину за то, что у неё нет допуска к секретным материалам из-за некоей болезни. Официально прокуратура Усть-Кутского района, как и Иркутской области, хранит молчание, никак не комментируя судебный процесс.

За день удалось в поддержку Климиной более 1000 подписей жителей Усть-Кутского района, сбор будут вести ещё два дня местное отделение ЛДПР, которое выдвигало Тамару Климину на пост мэра, и Центр гражданского содействия.

Фото А. Тупицина