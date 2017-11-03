Митинг-концерт пройдёт в Иркутске в День народного единства

В Иркутске 4 ноября 2017 года в сквере им. Кирова состоится праздничный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Как сообщает пресс-служба администрации, в программе праздника – интерактивные мероприятия, организованные молодёжными общественными объединениями, концерт с участием творческих коллективов города и национально-культурных центров, хоровод дружбы, акция «Ковёр дружбы и единения». Все желающие смогут попробовать блюда национальных кухонь, посмотреть выставку народного промысла, а также на работы участников фестиваля творчества «Иркутский Арбат».

Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, на сквере Кирова во время праздника, с 12 до 14 часов, нельзя будет купить спиртное. Запрет установлен постановлением регионального правительства.