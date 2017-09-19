Мины и гранаты нашли в зимовье в Киренском районе

Источник: Байкал Инфо
19/09/2017 - 17:15

Две противопехотные мины «ПМН-2» и две противотанковые гранаты «ПТ-9С» в разобранном виде обнаружили в зимовье, расположенном в 7 км от станции Небель в Киренском районе. Как сообщает 19 сентября 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, к зимовью прибыли специалисты инженерно­технической группы ОМОН (по Ангарску), которые обследовали обнаруженные предметы и выяснили, что они опасны и транспортировке не подлежат. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.

Метки: Жизнь, Управление Росгвардии по Иркутской области, Киренский район
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