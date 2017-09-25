Минобрнауки рассмотрит кандидатов на пост ректор ИГУ 3 октября

Заседание аттестационной комиссии Минобрнауки России, на котором будут рассматриваться и согласовываться кандидаты для замещения должности ректора Иркутского государственного университета, назначено на 3 октября 2017 года. Как сообщает 25 сентября пресс-служба вуза, в министерстве рассмотрят список, утверждённый учёным советов вуза.

Напомним, в списке шесть человек: ректор Александр Аргучинцев, заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии Игорь Гутник, и.о. директора филиала вуза в Братске Виктор Кедрин, декан биолого-почвенного факультета Аркадий Матвеев, директор института математики, экономики и информатики Михаил Фалалеев и проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Александр Шмидт.

Как напоминает пресс-служба, первые выборы ректора ИГУ прошли 99 лет назад. Очередной эпизод малоизвестной истории Иркутского государственного университета опубликован в сентябре 2017 года на специальном сайте «К 100-летию университета» http://100.isu.ru. В государственном архиве историки ИГУ обнаружили документы, из которых следует, что на должность первого ректора вуза претендовали два человека: «13 августа 1918 года в Иркутске проходит заседание городской думы, на котором в торжественной обстановке объявляется об официальном открытии университета. Участвовавший в заседании министр народного просвещения В.В. Сапожников подписывает положение об Иркутском университете. Исполняющим должность ректора университета назначается приват-доцент Московского университета М.М. Рубинштейн. Вопрос о выборах ректора откладывается до формирования учёного совета вуза, который, надо сказать, был сформирован не без проблем».

Первое заседание учёного совета университета состоялось 30 октября 1918 года. Главным вопросом повестки становятся, конечно, выборы ректора вуза. В списке значатся всего два претендента: первый и основной - и.д. ректора М.М. Рубинштейн, второй – профессор Владимир Иванович Огородников. Однако конкурентной борьбы не получается: после первой баллотировки он отказывается от участия в выборах в пользу М.М. Рубинштейна.

В этот же день министр народного просвещения В.В. Сапожниковым утверждает М.М. Рубинштейна в должности ректора Иркутского университета. А Владимир Иванович Огородников становится первым деканом историко-филологического факультета, он участвует в организации кафедр, в том числе русской истории, которую и возглавляет».

Очерк подготовлен по материалам собственных исследований, проведенных сотрудниками Центра историко-культурного наследия ИГУ Александром Ануфриевым и Игорем Чапыгиным в Государственном архиве Российской Федерации (Москва). Моисей Матвеевич Рубинштейн активно занялся вопросом подготовки ИГУ к первому учебному году. Ему приходится решать огромное количество хозяйственных вопросов (ремонт зданий, ассигнование средств и др.) и одновременно формировать преподавательский состав.