Минимальный набор продуктов на 4,73% подешевел в Иркутской области

В Иркутской области в августе 2017 года минимальный набор продуктов подешевел по сравнению с предыдущим месяцем на 200,93 рубля (4,72%) и составил 4052,84 рублей. Об этом сообщает 22 сентября региональная служба по потребительскому рынку и лицензированию. В Иркутской области стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Забайкальском крае, Красноярском крае и Республике Алтай.

Снижение стоимости минимального набора продуктов в августе связано со снижением цен на 22 из 33 продуктов питания, входящих в минимальный набор: капусту белокочанную свежую, огурцы свежие, картофель, морковь, лук репчатый, сахар-песок, кур охлажденных и мороженых, горох и фасоль, сыры сычужные твердые и мягкие, свинину, рыбу мороженую неразделанную, яблоки, масло сливочное, творог нежирный, чай черный байховый, пшено, говядину, баранину, муку пшеничную, соль поваренную пищевую, сметану, маргарин.