Миллиард рублей на ремонт школ и детсадов предлагают потратить в Иркутской области

Увеличить финансирование до 1 млрд на капитальный ремонт учреждений образования предлагают депутаты Законодательного собрания Иркутской области в проекте бюджета на 2018 год. Об этом сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба ЗС.

Как отмечает спикер ЗС Сергей Брилка, проблема изношенных помещений школ, детсадов и других учреждений для многих городов и районов. На встречах с депутатами местные жители просили построить новые школы, обновить их материально-техническую базу, создать комфортные условия для организации учебного процесса на современном уровне в любом населённом пункте.

«Эти и другие вопросы в сфере образования, требующие оперативного, но вместе с тем системного решения, а также финансирования в первоочередном порядке, мы обозначили в письме губернатору Иркутской области Сергею Левченко, которое было подготовлено в преддверии работы над проектом бюджета. Такое продуктивное взаимодействие депутатов и областного правительства стало уже сложившейся практикой», – напомнил Сергей Брилка.

По словам вице-спикера Натальи Дикусаровой, в следующем году предлагается продолжить реализацию инициативы, предложенной депутатами, по укомплектованию школ, где уже был проведён капремонт, новой мебелью. «Решение это родилось в поездках по территориям, когда мы видели в отремонтированных зданиях старую мебель», – отметила депутат. В этом году отремонтированные школы уже получат новые парты, стулья и доски, сейчас проводятся аукционы на их поставку.

В своём обращении к губернатору депутаты подчеркивают, что в условиях динамично развивающихся информационных решений необходимости широкого использования и постоянного усложнения технологий большое значение имеет информатизация сферы образования и оснащения школ, в том числе в сельских поселениях, компьютерной техникой. «Последний раз централизованное оснащение школ в Приангарье компьютерными классами проводилось несколько лет назад, считаем важным предусмотреть средства в региональном бюджете на оборудование компьютерных классов в школах области и внедрение информационных систем. Должны быть не только компьютеры, но и качественный Интернет, только в этом случае оборудование будет в полной мере служить образовательным целям», – сказал Сергей Брилка.

Особое внимание, по мнению депутатов, нужно обратить на те поселения, население которых постоянно увеличивается, например, Хомутово и Урик Иркутского района, где нагрузка на школы с каждым годом растёт.

«Завершаются мероприятия по строительству детсадов, федеральная программа прекратила своё существование, - сказала Наталья Дикусарова. – Мы сняли напряжение по устройству детей, начиная с трех лет, однако право на посещение дошкольных учреждений имеют и дети более младшего возраста, такая потребность тоже есть, поступают обращения и от родителей, и от муниципалитетов. Эту тему планируется обсудить с правительством при формировании проекта бюджета».

Напомним, проект закона о бюджете будет внесен в ЗС не позднее 25 октября.