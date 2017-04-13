Мигрантам станет проще получить патент на работу в Иркутске

Первый на территории Восточной Сибири многофункциональный миграционный центр, где иностранные граждане могут получить комплекс государственных услуг, открылся в Иркутске 13 апреля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, иностранцы могут получить здесь патент, дающий право на работу. Специалисты центра помогут собрать необходимые документы, получить полис страхования и направления в медучреждения. Посетители центра смогут сдать тест на знание русского языка, истории и культуры России.

Ежедневно центр может обслужить более 100 мигрантов в режиме электронной очереди. В скором времени в учреждении планируется организовать работу медиков и специалистов по кадрам, дать возможность оформлять разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство Российской Федерации, а также вести первичный миграционный учет.

Справка. В 2016 году в бюджет Иркутской области от налога на доходы физических лиц на основании патента поступило свыше 700 млн рублей. По мнению экспертов, развитие многофункциональных центров в Приангарье способно увеличить пополнение бюджета региона и сократить затраты мигранта на оформление патента, исключив из этого процесса третьих лиц и сторонние организации. В 2016 году в Иркутскую область для работы прибыли 60 тыс. иностранных граждан, в 2017 году – 17 тыс.. В 2016 году Управление по делам миграции ГУ МВД к рассмотрению приняло более 30 тыс. заявлений на оформление патента, из них от гр. Узбекистана – 21713 (72,4%), от гр. Таджикистана – 5707 (19,0%).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.