Мифы и легенды бурятского народа узнают иркутяне

Источник: Байкал Инфо
09/10/2017 - 11:36

Презентация книги «Мифы и легенды бурятского народа» начнётся в 14.00 11 октября 2017 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба учреждения, в книге представлен обширный материал – бурятский эпос, мифы, легенды бурят из различных источников, даны подробные сведения о разнообразном мире духов, которые по представлениям бурят, издревле населяли пространство рядом с людьми. Авторы Тимур Дугаржапов и Сергей Басаев поделятся  с участниками встречи своими научными размышлениями о месте шаманизма в типологии мировых религий. Вход свободный.

Изображение предоставлено организаторами встречи.

Метки: Жизнь, Иркутская областная библиотека им. Молчанова-Сибирского, Литература, Иркутск
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