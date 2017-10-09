Мифы и легенды бурятского народа узнают иркутяне

Презентация книги «Мифы и легенды бурятского народа» начнётся в 14.00 11 октября 2017 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба учреждения, в книге представлен обширный материал – бурятский эпос, мифы, легенды бурят из различных источников, даны подробные сведения о разнообразном мире духов, которые по представлениям бурят, издревле населяли пространство рядом с людьми. Авторы Тимур Дугаржапов и Сергей Басаев поделятся с участниками встречи своими научными размышлениями о месте шаманизма в типологии мировых религий. Вход свободный.

Изображение предоставлено организаторами встречи.