Между Усолье-Сибирским и Заларями поищут упавший болид

Болид, который увидели жители Иркутской области и Республики Бурятия 23 марта 2017 года в 14:39 мог упасть между Усолье-Сибирском и Заларями, сообщил 31 марта исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. На это предположение наталкивают показания свидетелей: жители Усолья-Сибирского видели, как яркий метеор пролетал в северо-западном направлении, а жители Заларей – в юго-восточном. В Иркутске болид хорошо наблюдался с Иркутного моста. Всего на сегодняшний день в планетарий поступило 20 сообщений очевидцев, все они подтвердились, для фиксации явления данные были переданы в международную метеорную организацию.

Для выяснения точного места, куда мог упасть болид, необходимы расчёты, которые будут производиться с помощью специалистов, в том числе работающих с Челябинским метеоритом. Пока проблема вычислений траектории метеора заключается в том, что в поле видимости очевидцев он погас, не достигнув линии горизонта. Ожидаются комментарии свидетелей, живущих вблизи предполагаемого падения метеорита, если он полностью не сгорел во время падения. После получения более точной информации специалисты отправятся на это место, сообщил Павел Никифров. Иркутский планетарий призывает всех водителей проверить записи видеорегистраторов в промежутке времени между 14:30 и 14:50 23 марта и в случае обнаружения в небе объекта обратиться по номеру телефона (3952) 79-79-09.

Кроме того, 27 марта в небе был зафиксирован похожий объект в 17:30 (по всемирному времени) на одном из кадров камеры Института солнечно-земной физики ИНЦ СО РАН, об этом планетарию сообщил сотрудник этого института Александр Михалёв. Вспышку болида во время выездных наблюдений с площадки в селе Глубокое увидели иркутские астрономы. Метеор пролетел от созвездия Льва через созвездие Гидры. Он вспыхнул на небольшом участке траектории и погас, не достигнув горизонта. Павел Никифоров сообщил, что предположений о его дальнейшей траектории нет, невозможно с уверенностью сказать, имеет ли он то же происхождение, что первый болид. Связывает их только зеленоватое свечение, что может указывать на одинаковый состав. Оба случая не представляют опасности для населения.