Методички по преподаванию самбо получили школы Иркутской области

Комплекты учебно-методической литературы по преподаванию самбо в школах передали представители издательства «Просвещение» в министерство образования Иркутской области. Как 22 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра образования Максима Парфёнова, в ближайшее время книги будут направлены в школы Иркутской области, которые являются пилотными площадками проекта «Самбо в школу».

Максим Парфёнов также рассказал, что 20 ноября исполнительный директор всероссийского проекта «Открытый мир самбо» и один из авторов учебно-методического пособия «Самбо в школу» Елена Ломакина провела вебинар для руководителей образовательных организаций, учителей физической культуры и педагогов дополнительного профессионального образования Иркутской области. Мероприятие организовано региональным министерством образования совместно с издательством «Просвещение», чтобы оказать методическую поддержку педагогическому сообществу Иркутской области для дальнейшего расширения перечня образовательных организаций, внедряющих проект «Самбо в школу».

«Министерство образования Иркутской области активно взаимодействует с издательством «Просвещение» в рамках соглашения, заключенного между правительством региона и издательством. Для педагогов области авторы и методисты издательства проводят мероприятия, направленные на методическую поддержку, проводится апробация новых учебно-методических изданий. Такая работа является серьёзным вкладом в развитие системы образования региона, повышение качества и доступности образования», - отметил Максим Парфёнов.

Заместитель министра напомнил, что с начала нового учебного года в 12 школах Иркутской области в пилотном режиме начал работать всероссийский проект «Самбо в школу». Пилотными площадками стали школы в Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Нижнеудинске, посёлке Залари, Черемховском районе. Кроме того, 3 сентября 2017 года между министерством образования Иркутской области и Всероссийской федерацией самбо заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по созданию и развитию школьных спортивных клубов самбо.

Фото с сайта правительства Иркутской области.