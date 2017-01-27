Метели ожидаются в Иркутской области в последние выходные января

Источник: Байкал Инфо
27/01/2017 - 16:39

В Иркутской области 28 января 2017 года ожидается переменная облачность, ночью местами пройдёт небольшой и умеренный снег, днём в отдельных районах - слабый снег. Как сообщает Иркутскгидромет, утром при прояснении возможен туман. Ветер  подует северо-западный с переходом днём на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, ночью  порывы 11-16 м/с, метели. Температура ночью составит -25,-30 градусов, при прояснении -33,-38 градусов,  днём поднимется до -18,-23 градусов, в пониженных формах рельефа температура достигнет  -24,-29 градусов, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде -13,-18 градусов.

В Иркутске 28 января прогнозируют переменную облачность, ночью пройдёт небольшой снег, днём без осадков. Ветер ночью подует северо-западный 5-10 м/с с порывами до 11-16 м/с, позёмки, днём переменный до 5 м/с. Температура ночью -25,-27 градусов, днём -19,-21 градус.

В Иркутской области 29 января ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 13-18 м/с, метели. Температура ночью составит -23,-28 градусов, при прояснении -33,-38 градусов, днём -13,-18 градусов, при облачной погоде -22,-27 градусов. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде -8,-13 градусов, в северных и верхнеленских районах -19,-24 градуса, в пониженных формах рельефа  -27,-32 градуса, в северо-западных районах  местами -15,-20 градусов.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Жизнь, Иркутская область, Иркутскгидромет, Погода
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