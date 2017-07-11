Металлурги Братска отмечают профессиональный праздник

Праздничные мероприятия в честь Дня металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля, проходят с 10 по 16 июля 2017 года в Братске. Как сообщает пресс-служба Братского алюминиевого завода ОК РУСАЛ, первыми поздравления с профессиональным праздником примут ветераны Братского алюминиевого завода. Металлургам, находящимся на заслуженном отдыхе, перечислена материальная помощь, а концертная программа для них состоится в Братском драматическом театре.

В конференц-зале БрАЗа пройдет награждение призеров и победителей конкурсов «Улучшение года» и «Профессионалы РУСАЛа», присвоение званий «Лучший наставник» и «Лучший молодой работник», а также вручение наград администрации завода и награждение победителей заводской спартакиады.14 июля в театрально-концертном центре «Братск-АРТ» состоится торжественное собрание, посвященное Дню металлурга. В этом году более 200 заводчан получат благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и торговли России, губернатора Иркутской области, мэра города, Думы Братска, руководства компании и завода.

Самая насыщенная программа ждет горожан 15 июля. В 12.00 в Парке металлургов подведут итоги фестиваля бетонных скульптур, спонсором которого выступил БрАЗ. Победители и участники фестиваля получат денежные призы, а для всех гостей подготовлены конкурсы и развлечения. В 19.00 всех братчан приглашают на площадь Ленина, где состоится грандиозная праздничная программа с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады – группы «Рондо». В завершение вечера впервые в Братске пройдет 3D мэппинг-шоу «ALхимия света».

Еще одним ярким сюрпризом для братчан станет выступление студентов школы-студии МХАТ в рамках «РУСАЛ ФестивAL Театр». Два дня подряд на сцене драматического театра горожане смогут увидеть постановку «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам произведений Корнея Чуковского.

День семейного отдыха объявлен 16 июля. На территории яхт-клуба БрАЗа для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с конкурсами и подарками. Здесь же пройдут соревнования на Кубок управляющего директора среди команд подразделений завода и предприятий промплощадки БрАЗа.