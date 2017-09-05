Металлографическая лаборатория появилась на ИркАЗе

Металлографический комплекс для анализа качества готовой продукции запущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба предприятия, комплекс оснащен микроскопами, которые позволяют оценить макро- и микроструктуру образцов, а также станками для подготовки проб.

Ранее для выполнения такого анализа сотрудники центральной заводской лаборатории отправляли пробы в Красноярск и ждали результатов не менее трех недель. Теперь на новом оборудовании они проводят исследования самостоятельно, а время выдачи результатов сократилось до двух-трех дней. Это дает возможность технологам ИркАЗа оперативно отслеживать качество выпускаемой продукции и при необходимости корректировать состав сплава или процесс производства, чтобы свести число дефектов к минимуму.

Лабораторную проверку проходят образцы сплавов с добавлением кремния, марганца, титана, стронция и других материалов. Многократное увеличение позволяет специалистам увидеть самые мелкие дефекты – поры, игольчатые оксиды железа, шлаковые включения. Полученная информация в виде отчета направляется технологам литейного производства.

«Основными потребителями наших сплавов являются производители автомобильных дисков. В их числе – крупные международные корпорации, названия которых известны во всем мире. Благодаря металлографическому комплексу, мы существенно ускорили работу и при этом обеспечили высокое качество, к которому привыкли мировые ведущие бренды», – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.

Фото пресс-службы РУСАЛа.