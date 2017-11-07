Месячник качества и безопасности мяса пройдёт в Иркутской области

В Иркутской области с 9 ноября по 8 декабря 2017 года пройдёт месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли. По телефону горячей линии 8 (3952) 24-38-14 специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) будут принимать звонки от населения по фактам продажи некачественного мяса и продукции животного происхождения.

На территории муниципалитетов будет организована работа по пресечению торговли мясом и иной продукции животного происхождения в не установленных органами местного самоуправления местах. Местные власти проведут разъяснительную работу с предпринимателями, торгующими мясом, о недопустимости продажи продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли.