Месячник «Безопасная железная дорога» стартовал на ВСЖД

Источник: Байкал Инфо
23/08/2017 - 16:01

Месячник «Безопасная железная дорога» проходит с 20 августа по 20 сентября 2017 года на ВСЖД. Как 22 августа сообщила пресс-служба магистрали, его цель – предупредить травмирование людей на железной дороге. Железнодорожники запланировали рейды в местах несанкционированного перехода путей, а также просветительскую работу в средствах массовой информации. Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками. В преддверие учебного года руководство магистрали примет участие в конференциях педагогов Иркутской области и Республики Бурятия. Будет проанализирована совместная работа за год, разработаны планы дальнейшего взаимодействия.

До наступления учебного года усиливается профилактическая работа с детьми в детских садах и санаториях. Так, в первый день месячника железнодорожники посетили детские группы профилактория «Иркутский». На Детской железной дороге запланированы несколько мероприятий для юных пассажиров. С началом учебного года в школах пройдет серия уроков безопасного поведения для учащихся.

Руководство ВСЖД призывает педагогов, родителей, общественные организации объединить усилия, направленные на профилактику детского травматизма на железной дороге.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Безопасность, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Образование, Транспорт
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