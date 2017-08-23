Месячник «Безопасная железная дорога» стартовал на ВСЖД

Месячник «Безопасная железная дорога» проходит с 20 августа по 20 сентября 2017 года на ВСЖД. Как 22 августа сообщила пресс-служба магистрали, его цель – предупредить травмирование людей на железной дороге. Железнодорожники запланировали рейды в местах несанкционированного перехода путей, а также просветительскую работу в средствах массовой информации. Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками. В преддверие учебного года руководство магистрали примет участие в конференциях педагогов Иркутской области и Республики Бурятия. Будет проанализирована совместная работа за год, разработаны планы дальнейшего взаимодействия.

До наступления учебного года усиливается профилактическая работа с детьми в детских садах и санаториях. Так, в первый день месячника железнодорожники посетили детские группы профилактория «Иркутский». На Детской железной дороге запланированы несколько мероприятий для юных пассажиров. С началом учебного года в школах пройдет серия уроков безопасного поведения для учащихся.

Руководство ВСЖД призывает педагогов, родителей, общественные организации объединить усилия, направленные на профилактику детского травматизма на железной дороге.

Фото из архива "Байкал Инфо".