Местные чиновники в Иркутской области получают больше коллег в других регионах Сибири

В Иркутской области муниципальные служащие получают зарплату в среднем по 45244 рубля в месяц, это больше, чем в других регионах Сибири. Об этом сообщает 14 апреля 2017 года Иркутскстат, приводя данные за 2016 год. Федеральные служащие в нашей области получают в среднем 49641 рубля, занимая второе место. Наши региональные чиновники получают 51 402 рубля, это третий показатель.

В целом Сибирскому федеральному округу должности гражданских и муниципальных служащих занимали 127,4 тыс. человек (0,7% численности населения). В самом малочисленном сибирском регионе, Республике Алтай, где живёт 217 тыс. человек, количество чиновников разного уровня составляет 1,1% от числа жителей. Число должностей муниципальной службы во многом зависит от территории региона, количества и расположения населенных пунктов, их отдаленности.

Оплата труда федеральных государственных служащих устанавливается Правительством России и зависит от занимаемой должности и наличия районных коэффициентов. Средний по региону показатель складывается в соответствии со структурой должностей, он, как правило, выше заработков чиновников третьего уровня власти (муниципального). Логичным было бы его некоторое превосходство и над заработками региональных служащих. Однако второй уровень властной лестницы отстает от первого по размеру зарплаты только в Республике Алтай (на 15%) и Кемеровской области (на 0,3%). В других регионах Сибири региональный уровень исполнительной власти оплачивается выше федерального (чаще всего - на 2-10%). А в Омской и Томской областях госслужащие регионального уровня получают на 26-28% больше своих земляков-федералов.

Размер зарплаты региональных и муниципальных служащих, определяемый на местах, существенно различается по регионам. Занятые на должностях муниципальной службы в Томской области не отстают от федералов, их зарплата (44240 рублей) чуть выше федерального уровня (100,5%). Во всех других регионах СФО оплата труда на третьей ступени власти ниже федеральной (на 9-43%).

Оплата труда государственных и муниципальных служащих не всегда определяется экономическим развитием региона. Красноярский край, находится на первом месте по уровню оплаты труда всех занятых на предприятиях и в организациях, но не лидирует по заработкам чиновников (3-5 место). В лидерах – федеральные госслужащие Республики Тыва, получающие по 53 тыс. (в 1,7 раза больше оплаты труда в целом по региону). Служащие второго уровня власти в Тыве получают по 55,9 тыс. рублей, уступая лишь Томской области, где их коллегам платят в среднем по 56,6 тыс.