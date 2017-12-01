Местные чиновники в Иркутской области должны будут предоставлять сведения о доходах губернатору

Мэры городов и районов, главы поселений и депутаты местных дум в Иркутской области, которые являются муниципальными служащими, а также претендующие на эти должности люди должны будут представлять сведения о своих доходах и расходах, членов семей губернатору, по решению которого также будет проводиться и их проверка. Об этом на круглом столе в Законодательного собрании 1 декабря 2017 года сообщила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Светлана Юзвак, сообщает пресс-служба ЗС.

Светлана Юзвак напомнила, что недавно был принят закон, который регламентирует это. По словам директора института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского Владимира Подшивалова, пока остается непонятным, с какого момента считать человека претендующим на должность, а также неясен механизм представления сведений губернатору и их возврата в муниципалитет после проверки для опубликования на официальном сайте. Широкая география Иркутской области, наличие отдаленных и труднодоступных территорий требует разработки данного механизма, возможно, по словам докладчика, с привлечением в этом процесс властей районов и городов.