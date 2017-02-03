Мэра Казачинско-Ленского района и его зама задержали за взятку в 2,5 млн рублей

Мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко и первого заместителя мэра Артема Амосова задержали за получение крупной взятки. Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне был задержан замэра при получении взятки в размере 2,5 млн рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплате по муниципальному контракту строительства нового полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе. Сегодня по подозрению в совершении этого преступления задержан мэр района.

По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области на основании материалов УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Так, во время обыска в доме первого заместителя мэра изъята 2 575 000 рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области.