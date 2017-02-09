Мэр Тайшетского района задержан по подозрению в мошенничестве со скважинами

В Иркутской области задержан мэр Тайшетского района Александр Величко по подозрению в мошенничестве. Об этом 9 февраля 2017 года сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области. Мэр задержан в рамках расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.

Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на артезианские скважины (без их фактического строительства) на территории Тайшета. Следователи уверены, что он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшета на средства бюджета Иркутской области. В целом он причинил ущерб в особо крупном размере. В 2016 году он был избрано мэром Тайшетского района.

Сейчас следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.